Фабио Гроссо требует от «Лиона» компенсацию за репутационный ущерб
Бывший главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо требует денежную компенсацию за имиджевый ущерб, нанесённый ему увольнением из команды, сообщает Сorriere dello Sport. Напомним, 30 ноября французский клуб объявил об увольнении Гроссо с поста главного тренера команды.
По данным источника, итальянский специалист не намерен идти на уступки «Лиону» и расторгать контракт с французским клубом, который рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Экс-игрок сборной Италии считает, что его увольнение нанесло ему имиджевый и репутационный ущерб, и требует € 1,5-2 млн компенсации.
Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провёл в «Лионе» два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год.
Чемпионат.com: главные новости