Фабио Гроссо требует от «Лиона» компенсацию за репутационный ущерб

По данным источника, итальянский специалист не намерен идти на уступки «Лиону» и расторгать контракт с французским клубом, который рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Экс-игрок сборной Италии считает, что его увольнение нанесло ему имиджевый и репутационный ущерб, и требует € 1,5-2 млн компенсации.