Эрик Дайер может покинуть «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в предстоящее зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован ряд команд из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. «Шпоры» будут готовы расстаться с англичанином в январе, так как летом он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» на протяжении девяти лет (с 2014 года). В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» лишь три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.