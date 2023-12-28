Игравший в РПЛ боснийский футболист пожалел об отъезде из России

Бывший боснийский футболист Бранислав Крунич рассказал о периоде выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чемпионат.com
«Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — сказал Крунич. Газета.Ru
В России Крунич играл с 2005 по 2009 год. Он выступал за «Томь» и ФК «Москва». Игрок завершил карьеру в 2019 году и с 2023-го возглавляет боснийский клуб «Железничар».Lenta.ru