Младший сын Цымбаларя рассказал о реакции родных на его переезд в Москву после начала СВО

Младший сын Ильи Цымбаларя Олег рассказал в интервью «Матч ТВ», как мама и брат отреагировали на его переезд из Одессы в Москву после начала СВО.

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В августе вдова легенды московского «Спартака» Ильи Цымбаларя Ирина и его старший сын Сергей публично осудили проведение матча памяти в Москве, который в сентябре в столице России организовал Олег.

— Во время переезда из Одессы не было страшно терять какие то устоявшиеся связи?

— Нет. Я все прекрасно понимал. Шел на это, учитывая все эти риски. Тем более безопасность моего ребенка, его жизненное развитие и возможность получения нормального образования для него стоят у меня на первом месте сейчас.

— Контакты с Одессой утеряны сейчас?

— Да нет, почему. Как общался с людьми, так и общаюсь. Просто не трогаем во время разговоров политику. Если бы от нас что то зависело, это бы давно все закончилось. А так как это от нас не зависит, зачем портить отношения? Смысл?

— Отношения с мамой и братом сохранились?

— К сожалению, пока мы не на связи. В том же статусе. Но посмотрим. Время все вылечит.

— Они резко восприняли ваш отъезд?

— Можно сказать и так.

— Расстроило, что они выражали протест против проведения матча памяти в Москве?

— На тот момент у меня было столько головняка вокруг организации матча, что было не до этого. Единственное, что мне пришло в голову на тот момент, когда меня спросили об этом: «Если они проведут аналогичный матч в Одессе, буду только рад за них и горд», — сказал Цымбаларь младший «Матч ТВ».