В «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука

Миранчук может вернуться в «Торино» зимой
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» зимой на правах аренды сообщает TuttoAtalanta.
По информации источника, в услугах российского хавбека лично заинтересован главный тренер «Торино» Иван Юрич, который уже совместно работал с Миранчуком.
Миранчук выступал за «Торино» в сезоне 2022/23 на правах аренды. За туринский клуб полузащитник провел 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 12 играх «Аталанты», забил один гол и сделал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллионов евро.
Контракт футболиста с «Аталантой» действует до 30 июня 2025 года.
После 17 туров «Аталанта» занимает 8-е место в Серии А с 26 очками. «Торино» идет 10-м с 24 очками.