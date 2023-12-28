В «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» зимой на правах аренды сообщает TuttoAtalanta.

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По информации источника, в услугах российского хавбека лично заинтересован главный тренер «Торино» Иван Юрич, который уже совместно работал с Миранчуком.

Миранчук выступал за «Торино» в сезоне 2022/23 на правах аренды. За туринский клуб полузащитник провел 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 12 играх «Аталанты», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до 30 июня 2025 года.