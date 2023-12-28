Transfermarkt назвал 10 самых дорогих вратарей в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:

Больше всех из первой десятки вратарей в цене упал бельгиец Тибо Куртуа. Игрок мадридского «Реала» подешевел на € 10 млн. Наибольший прирост рыночной стоимости показал голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель. Его цена увеличилась на € 5 млн.