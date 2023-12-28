Transfermarkt назвал 10 самых дорогих вратарей в мире

Transfermarkt назвал 10 самых дорогих голкиперов в мире
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.
Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:
1. Диогу Кошта («Порту», € 45 млн).
2. Мик Меньян («Милан», € 45 млн).
3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40 млн).
4. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40 млн).
5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн).
6. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40 млн).
7. Давид Райя («Арсенал», € 35 млн).
8. Ян Облак («Атлетико» М, € 35 млн).
9. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», € 35 млн).
10. Тибо Куртуа («Реал», € 35 млн);
Больше всех из первой десятки вратарей в цене упал бельгиец Тибо Куртуа. Игрок мадридского «Реала» подешевел на € 10 млн. Наибольший прирост рыночной стоимости показал голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель. Его цена увеличилась на € 5 млн.