Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих защитников в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих защитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое и второе места заняли игроки «Манчестер Сити» — хорват Йошко Гвардиол и португалец Рубен Диаш. Третье место досталось французу Вильяму Салиба из «Арсенала».