Дунай вышел из берегов в Венгрии

В четверг, 28 декабря, река Дунай вышла из берегов в Венгрии. В результате столица страны Будапешт оказалась подтоплена, сообщает Reuters.

На пике разлива вода поднялась до уровня 6,9 метра. Зафиксированный уровень оказался рекордным с 2013 года. Причиной аномально ранних зимних паводков в этом году стали мощные дожди и снегопады, а также последовавшая за ними мягкая погода.

Подтопление не нанесло серьезных повреждений постройкам в Будапеште, однако эксперты обеспокоены, что в будущем такие события участятся из-за изменения климата. «Зимние осадки становятся все чаще, причем с увеличением температур мы будем видеть все меньше снега. Кроме того, он будет быстрее таять», — пояснила климатолог Анна Кис.