Стало известно о приглашении Смолова на «голую» вечеринку Ивлеевой

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов был в списке приглашённых на скандально известную вечеринку звёзд шоу-бизнеса с дресс-кодом «почти голые», которую в Москве провела блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По информации источника, помимо Смолова, на вечеринку также была приглашена и бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Сообщается, что в итоге и Фёдор, и Тина не пришли на вечеринку по разным причинам.