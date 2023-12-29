Игрок «Флуминенсе» заявил, что Месси является кумиром для бразильцев

"Лионель Месси - лучший игрок, которого я видел. Если он не забивает три гола, то создает три гола. В этом разница между ним и всеми остальными. У меня дома висит картина с изображением Месси, чтобы мои дети и внуки могли видеть, что я играл против него. Месси - кумир для многих бразильцев", - сказал Мело.