$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

«Барселона» хочет приобрести экс-игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту с помощью покупки игрока «Жироны» Алеша Гарсии, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время эфира на платформе Twitch.

«Барселона» хочет приобрести экс-игрока «Манчестер Сити»
© Чемпионат.com

По информации источника, «Барселона» ищет способы оплатить сумму отступных в размере € 20 млн, прописанную в контракте игрока. Сине-гранатовые рассматривают возможность включить в сделку своих игроков, чтобы снизить эту цифру. Также сообщается, что «Жирона» не собирается снижать сумму, хотя и заинтересована в нескольких игроках «Барсы».

26-летний Гарсия стал полноценным игрок «Жироны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 18 матчах Ла Лиги, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Футбол
Жерар Ромеро
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости