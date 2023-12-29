«Барселона» хочет приобрести экс-игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту с помощью покупки игрока «Жироны» Алеша Гарсии, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время эфира на платформе Twitch.

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По информации источника, «Барселона» ищет способы оплатить сумму отступных в размере € 20 млн, прописанную в контракте игрока. Сине-гранатовые рассматривают возможность включить в сделку своих игроков, чтобы снизить эту цифру. Также сообщается, что «Жирона» не собирается снижать сумму, хотя и заинтересована в нескольких игроках «Барсы».