В «Аталанте» все еще не приняли решения о будущем Миранчука

Итальянская «Аталанта» всё ещё не приняла решение по будущему российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает известный армянский журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

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Сообщается, что по-прежнему велика вероятность, что россиянин будет отдан в аренду, так как хочет больше времени проводить на поле.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера у «Аталанты».