Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.

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В общей сложности португалец в 2023 году забил 54 мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков в мировом футболе. За ним располагаются Гари Кейн («Бавария», Германия), который забил 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), забивший также 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), у которого в активе 50 мячей.