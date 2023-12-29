«Оренбург» расторг контракт с Кириллом Печениным
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «Матч ТВ», что клуб расторг контракт с защитником Кириллом Печениным.
В текущем сезоне белорусский игрок провел девять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 26 летнего игрока был рассчитан до 30 июня 2024 года.
— С Печениным расторгли контракт. Не сложились отношения, поняли, что так будет лучше для всех. Это совместное с Кириллом решение. Возможно, ещё уйдут несколько человек, — сказал Андреев «Матч ТВ»
«Оренбург» после 18 туров занимает 14 е место в таблице МИР РПЛ, набрав 15 очков. Сезон возобновится в марте.