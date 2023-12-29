Роналдо переходит в «Ростов» за 2 миллиона евро

Полузащитник болгарского «Левски» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос может перейти в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры между сторонами близятся к завершению. Стоимость сделки будет составлять 2 млн евро. Бразильский футболист и «Ростов» подпишут соглашение до 2028 года.

23-летний игрок выступает за «Левски» с июля 2022 года, перейдя туда из «Бахии». Всего Роналдо сыграл за болгарский клуб 25 матчей (2 077 минут) во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 ассист. Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,4 млн евро.