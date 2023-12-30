Стало известно, сколько Мбаппе хочет получать в «Реале»

Мадридский «Реал» попытается вновь подписать нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в январе 2024 года. Об этом сообщает The Athletic.

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Как утверждает источник, у президента «Реала» Флорентина Переса есть прямой контакт с Мбаппе, но вопрос о зарплате игрока по-прежнему остается открытым. Сообщается, что француз намерен получать в испанском клубе вдвое больше денег, чем сейчас зарабатывают лидеры. Самый высокооплачиваемый футболист «Реала» на данный момент зарабатывает от €17 млн до €20 млн в год.

Прихода Мбаппе ждет главный тренер команды Карло Анчелотти и игроки «сливочных».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».