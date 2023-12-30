Goal представил рейтинг лучших тренеров текущего сезона
Футбольный сайт Goal опубликовал список лучших тренеров нынешнего сезона. Этот рейтинг возглавил главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо. Вторая строчка представленного списка досталась испанцу Унаи Эмери, который возглавляет «Астон Виллу». Топ-3 замкнул тренер «Жироны» Мичел.
Топ-15 лучших тренеров сезона-2023/2024 по версии Goal:
- Хаби Алонсо («Байер»).
- Унаи Эмери («Астон Вилла»).
- Мичел («Жирона»).
- Тьяго Мотта («Болонья»).
- Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»).
- Симон Индзаги («Интер»).
- Себастяьн Хёнесс («Штутгарт»).
- Юрген Клопп («Ливерпуль»).
- Франческо Фариоли («Ницца»).
- Микель Артета («Арсенал» Лондон).
- Карло Анчелотти («Реал» Мадрид).
- Петер Бош (ПСВ).
- Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид).
- Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»).
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
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