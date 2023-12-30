Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS
Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, стал лучшим главным тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В топ-10 лучших главных тренеров сборных входят:
Лионель Скалони, Аргентина (185 очков);
Дидье Дешам, Франция (112);
Роберто Мартинес, Португалия (61);
Луис де ла Фуэнте, Испания (56);
Марсело Бьелса, Уругвай (43);
Хадзимэ Мориясу, Япония (20);
Гарет Саутгейт, Англия (19);
Силвиньо, Албания (16);
Валид Реграги, Марокко (15);
Стив Кларк, Шотландия (7).
В 2023 году сборная Аргентины сыграла четыре товарищеских матча, в которых во всех победила. При этом национальная команда приняла участие в шести матчах отбора на Чемпионат мира 2026 года, в которых также везде одержала победу. При этом Аргентина ни разу за 10 матчей не пропустила.