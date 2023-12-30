Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS

В 2023 году сборная Аргентины сыграла четыре товарищеских матча, в которых во всех победила. При этом национальная команда приняла участие в шести матчах отбора на Чемпионат мира 2026 года, в которых также везде одержала победу. При этом Аргентина ни разу за 10 матчей не пропустила.