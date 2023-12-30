«Ералаш» из сериала «Слово пацана» попросил у Карпина сыграть за сборную России
Актер Ярослав Могильников, известный по роли «Ералаша» в сверхпопулярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину с просьбой включить его в состав национальной команды.
«Йоу, привет, сборная! С наступающим вас. Это самое… Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — заявил Могильников в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.
В следующем видео Карпин ответил Могильникову. Наставник сборной России заявил, что «сначала нужно определиться, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны».
В конце февраля 2022 года сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.
21 марта 2024 года сборная России проведет контрольный поединок со сборной Сербии. Матч состоится в Москве. Национальная команда встретится с европейской сборной впервые с ноября 2021 года.