«Ералаш» из сериала «Слово пацана» попросил у Карпина сыграть за сборную России

Актер Ярослав Могильников, известный по роли «Ералаша» в сверхпопулярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину с просьбой включить его в состав национальной команды.

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«Йоу, привет, сборная! С наступающим вас. Это самое… Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — заявил Могильников в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

В следующем видео Карпин ответил Могильникову. Наставник сборной России заявил, что «сначала нужно определиться, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны».

В конце февраля 2022 года сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.