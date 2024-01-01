Мостовой обвинил российский футбол в излишнем пафосе

"В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало слишком много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все, кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас", - заявил Мостовой.