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Мостовой обвинил российский футбол в излишнем пафосе

Бывший полузащитник московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой в интервью "Чемпионату" заявил, что считает российский футбол слишком пафосным.

Мостовой обвинил российский футбол в излишнем пафосе
© РИА Новости

По его словам, некоторое время назад количество пустых фраз около российского футбола превысило все масштабы.

"В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало слишком много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все, кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас", - заявил Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

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