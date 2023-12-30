"Тоттенхэм" объявил о переходе Льориса в "Лос-Анджелес"

Капитан сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года вратарь Уго Льорис перейдет из английского "Тоттенхэма" в команду североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Соглашение Льориса с "Тоттенхэмом" действовало до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Льорис не провел за команду ни одного матча. Француз заключил контракт с "Лос-Анджелесом" сроком на один год с возможностью продления еще на два.

Льорису 37 лет, он выступал за "Тоттенхэм" с 2012 года, а до этого играл за французские "Ниццу" и "Лион". В составе "Тоттенхэма" голкипер дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Вместе с "Лионом" Льорис выиграл Кубок Фрнации (сезон-2011/12), а также суперкубок страны (2012).