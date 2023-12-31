Россиянин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Футболист "Монако" и сборной России Александр Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt.

27-летний Головин оценивается в €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против "Тулузы" Головин был удален с поля за неспортивное поведение.