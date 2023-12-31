Россиянин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР
Футболист "Монако" и сборной России Александр Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt.
27-летний Головин оценивается в €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против "Тулузы" Головин был удален с поля за неспортивное поведение.
Первое место в списке занимает полузащитник "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который оценивается в €80 млн. Вторым идет хавбек "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко (€42 млн), третьим - игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик (€40 млн), четвертым - вратарь "Валенсии" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили, шестым - защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко (€28 млн), седьмым - форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик (€28 млн), восьмым - защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный (€25 млн), девятым - вратарь лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин (€25 млн), десятым - форвард "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков (€25 млн).