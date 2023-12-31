«Арсенал» проиграл в третьем из пяти последних матчей в АПЛ

Сегодня, 31 декабря, прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. «Фулхэм» победил «Арсенал» со счётом 2:1.

«Канониры» проиграли уже в третьем из пяти последних матчей в английской Премьер-лиге. В матче прошлого тура «Арсенал» уступил «Вест Хэму» (0:2), а во встрече 16-го тура сильнее оказалась «Астон Вилла» (0:1). За этот промежуток «канониры» обыграли лишь «Брайтон» (2:0), а с «Ливерпулем» сыграли вничью (1:1).