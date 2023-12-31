«Тоттенхэм» прервал беспроигрышную серию «Борнмута»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги и, тем самым, прервал семиматчевую беспроигрышную серию гостевой команды.

Последний раз «Борнмут» проигрывал в начале ноября. Тогда, в матче 11-го тура АПЛ, команда проиграла «Манчестер Сити» со счётом 1:6.

Напомним, сегодня, 31 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.