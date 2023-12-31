Агент назвал неправдой уход лидера «Зенита» Барриоса

Агент назвал неправдой уход лидера «Зенита»
Агенты колумбийского легионера «Зенита» Вильмара Барриоса не предлагали аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» услуги 30-летнего игрока. Об этом заявил агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы футболиста.
«Нет, это неправда», – цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».
Информацию о возможном уходе Барриоса из «Зенита» распространил в соцсетях журналист-инсайдер Тати Цивьело. По его данным, представители Барриоса предложили услуги игрока «Боке Хуниорс». Колумбиец выступал за этот клуб до перехода в «Зенит» в январе 2019 года. Как сообщил Цивьело, в «Боке» пока не отреагировали на предложение.
На счету Барриоса в сезоне 2023/24 21 матч и две голевых передачи за «Зенит». Трансферная стоимость колумбийца по данным специализированного портала Transfermarkt оценивается в 14 млн евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.