Агент назвал неправдой уход лидера «Зенита» Барриоса

Информацию о возможном уходе Барриоса из «Зенита» распространил в соцсетях журналист-инсайдер Тати Цивьело. По его данным, представители Барриоса предложили услуги игрока «Боке Хуниорс». Колумбиец выступал за этот клуб до перехода в «Зенит» в январе 2019 года. Как сообщил Цивьело, в «Боке» пока не отреагировали на предложение.