Харламов рассказал, какие чувства испытывает после срока в тюрьме

«Тот, кто не сидел, просто не представляет, что все его трудности в этой жизни – счастье. Любую трудность или проблему человек, находящийся на свободе, воспринимает как катастрофу. Но тот, кто сидит и видит проблемы свободного [человека], говорит: «Дружище, мне бы твои проблемы». И так можно говорить по каждому вопросу», — приводит слова Харламова «Татар-информ».