Экс-капитан «Рубина» Харламов рассказал, какие чувства испытывает после срока в тюрьме
Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов рассказал, какие чувства испытывает после срока в тюрьме.
«Тот, кто не сидел, просто не представляет, что все его трудности в этой жизни – счастье. Любую трудность или проблему человек, находящийся на свободе, воспринимает как катастрофу. Но тот, кто сидит и видит проблемы свободного [человека], говорит: «Дружище, мне бы твои проблемы». И так можно говорить по каждому вопросу», — приводит слова Харламова «Татар-информ».
Напомним, в 2020 году Харламов был приговорён к 12 годам тюремного заключения по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост». При этом время его нахождения под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016 считалось как один день домашнего ареста за один день колонии.
При этом один день содержания под стражей до 13 ноября 2020 года считался как один день за полтора дня отбывания наказания. Таким образом, больше половины срока (семь лет, восемь месяцев и 11 дней) бывший футболист на тот момент отбыл.