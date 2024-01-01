Захарян вернулся в заявку "Реала Сосьедад" на матч Ла Лиги

Российский хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вошёл в расширенный состав басков на домашнюю игру с "Алавесом" в рамках 19 тура чемпионата Испании. Тренерский штаб испанского "Реала Сосьедад" включил 20-летнего российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна в заявку команды из Сан-Себастьяна на домашнюю встречу 19 тура Ла Лиги против "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба. Предыдущий матч басков - против "Кадиса" на выезде в рамках 18 тура (0:0) - Захарян пропустил из-за повреждения.

В текущем сезоне Арсен сыграл в 17 матчах во всех турнирах за "Реал Сосьедад" и записал на свой счёт один результативный пас.