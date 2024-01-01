Бруну Фернандеш – лидер по числу созданных моментов в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу созданных явных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

Второе место по этому показателю занял защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (29), третье – полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (24), четвертое – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер (22).