«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе

Английский «Ливерпуль» намерен побороться с мадридским «Реалом» за подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением Мбаппе, как замену крайнему нападающему Мохамеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году. Отмечается, что переход француза позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от действующего чемпиона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до ближайшего лета. За игроком сборной Франции активно следит мадридский «Реал».