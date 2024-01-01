Сенников: «Не стали меняться футболками с греками на Евро‑2004»

Игроки сборной России отказались меняться футболками с членами команды Греции после победы в матче группового этапа Евро 2004 (2:1), рассказал в интервью «Матч ТВ» бывший защитник «Локомотива» и национальной команды Дмитрий Сенников.

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Сборная России обыграла Грецию в матче группового этапа Евро 2004 (2:1), но не вышла из группы. В дальнейшем греки выиграли весь турнир, обыграв в финале Португалию (1:0).

— На Евро 2004 я уже ехал в роли игрока основы. Одно дело, когда ехал на ЧМ как явный запасной, которого чуть ли не в последний момент заявили. А тут прошел весь отборочный турнир, с Георгием Александровичем Ярцевым сыграл все важнейшие матчи, в том числе и стыковые с Уэльсом.

Весной 2004 го получил травму, но к маю восстановился и был готов. Ярцев рассчитывал на меня, сразу сказал — всё четко, ты едешь. В двух играх вышел в старте, в третьей выпустили на замену. С Испанией был равный матч, тяжелая, вязкая игра, они всего 1:0 выиграли. Против Португалии было уже сложнее, потому что там удалили Овчинникова, и хозяев поля с таким составом вдесятером было сложно обыграть.

— Зато обыграли греков — будущих чемпионов Европы.

— К последней игре уже спокойно готовились. Вся команда понимала, что хоть и шансов на плей офф никаких нет, нужно выйти и достойно сыграть, набрать хотя бы одно очко. Состав был немного экспериментальный, Кириченко вышел и сразу забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Так удачно сыграли, потому что греки нам по стилю очень подходили. Самое смешное, что если бы мы выиграли 3:1, они бы не вышли из группы.

Забавно, что после матча они пришли меняться футболками с нами, но никто не стал это делать, все хотели оставить свою. А греки потом стали чемпионами Европы. С португальцами менялись, с испанцами, а с греками — нет.

— У вас осталась футболка?