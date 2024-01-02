Массимилиано Аллегри установил необычный рекорд Серии А

Для главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри это 76 победа с таким счётом в Серии А, что теперь является рекордом турнира, сообщает Sportface.

В последний раз в официальном матче «Ювентус» уступал 23 сентября. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» — 2:4. На протяжении последующих 12 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верона» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монца» (2:1), «Наполи» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1). Также подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1).