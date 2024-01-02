Леау составил сборную из лучших игроков мира на данный момент

«Сейчас я в числе лучших, потому что у меня всё получается, и я знаю, что могу конкурировать с остальными. Я знаю, что есть игроки моего возраста, которые находятся на более высоком уровне, но всё же. Схема — 4-3-3, Мик Меньян («Милан») в воротах. В защите Жоау Канселу («Барселона»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тьяго Силва («Челси») и Тео Эрнандес («Милан»). В полузащите Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити) и Лука Модрич («Реал»). В атаке Винисиус Жуниор («Реал) справа, Леау («Милан») слева и Килиан Мбаппе («ПСЖ») в центре», — приводит слова Леау сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.