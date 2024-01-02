Радимов определил главного «чушпана» российского футбола

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов заявил, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев по своему поведению на поле напоминает ему "чушпана" из нашумевшего сериала "Слово пацана". Его слова приводит RT.

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"Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором", - заявил Радимов.

Соболев выступает за красно-белых с 2020 года. С тех пор 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0. Голами отметились Соболев, Квинси Промес и Кристофер Мартинс.