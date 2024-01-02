В РФС рассказали, как УЕФА утвердил матч России с Сербией

Мог ли УЕФА запретить Сербии проводить матч с Россией? Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».