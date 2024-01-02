Колыванов: «Головину нужно выступать в Италии, Испании или Англии»

«Головину нужно выступать в Италии, Испании или Англии. Он способен играть в лучших чемпионатах» — Колыванов
По своему игровому потенциалу Александр Головин способен выступать в более сильных чемпионатах, нежели французская Лига 1, заявил «Матч ТВ» бывший форвард сборной России, заслуженный тренер Игорь Колыванов.
Головин был включен в символическую сборную французской Лиги 1 по итогам 2023 года по версии авторитетного издания L’Equipe. Также в список вошли его одноклубники Кайо и Юссуф Фофана, четыре игрока «Пари Сен Жермен» — Уоррен Заир Эмери, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.
— Я очень рад за Головина. Но мне кажется, ему надо уезжать играть в Испанию, Италию или Англию. Эти лиги сильнее и намного интереснее чемпионата Франции. По своему потенциалу Головин способен выступать в лучших чемпионатах. А так, повторюсь, он большой молодец, — сказал Колыванов «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Головин забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах чемпионата Франции, а в нынешнем в 15 играх записал в актив 5 голов и 2 передачи.