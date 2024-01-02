Колыванов: «Головину нужно выступать в Италии, Испании или Англии»

— Я очень рад за Головина. Но мне кажется, ему надо уезжать играть в Испанию, Италию или Англию. Эти лиги сильнее и намного интереснее чемпионата Франции. По своему потенциалу Головин способен выступать в лучших чемпионатах. А так, повторюсь, он большой молодец, — сказал Колыванов «Матч ТВ».