Энрике — о Суперкубке Франции: мне бы хотелось разыгрывать трофей каждую неделю

«Завтра у нас есть возможность сыграть матч за титул, это всегда отличная мотивация. Наша цель — завоевать все титулы. Это будет первый трофей команды, выигранный после работы Кристофа Галтье. У нас хорошее настроение. Мы очень мотивированы.



Особенно ли играть после праздников? Нет, ничего особенного, мне бы хотелось разыгрывать трофей каждую неделю. Мотивация к финалу выше, чем к любому матчу. Этот трофей нас всячески стимулирует. Атмосфера будет очень красивой», — приводит слова Энрике Le Parisien.