Возможный новичок «Зенита» Нино в 2022 году отказался переезжать на Украину

Защитник «Флуминенсе» Нино, которого хочет подписать «Зенит», в 2022 году отказался от предложения украинского клуба. Об этом сообщает журналист Виктор Лесса в социальной сети X (бывший Twitter).

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По информации источника, «Флуминенсе» готов был отпустить футболиста за сумму в размере € 5 млн и в 2022 году такое предложение поступило. Его сделал неназванный украинский клуб, однако сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» в шаге от приобретения бразильского футболиста за € 5 млн.