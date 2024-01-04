Черышев: летом рассмотрю предложения из РПЛ

«Входит ли Россия в число вариантов для продолжения карьеры следующим летом? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне (улыбается). Конечно, все [предложения] рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы ещё много лет играть в футбол.



Когда я был ближе всего к переезду в РПЛ? Наверное, это был период до пандемии. Интерес от топ-клубов РПЛ. Но тогда у меня оставался ещё один год по контракту с «Валенсией», мне было там комфортно, я не хотел менять Испанию на российский чемпионат», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».