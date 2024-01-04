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«Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду

Бразильский футболист петербургского "Зенита" Роберт Ренан продолжит сезон в "Интернасьонале". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду
© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клубы достигли договоренности о переходе 20-летнего защитника на правах аренды. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан — воспитанник "Коринтианса". Защитник перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость бразильца в €9 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

"Зенит" после первой части сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, "Краснодара". В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский "Спартак". Точная дата и время игры пока неизвестны.

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