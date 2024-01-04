«Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду

Бразильский футболист петербургского "Зенита" Роберт Ренан продолжит сезон в "Интернасьонале". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клубы достигли договоренности о переходе 20-летнего защитника на правах аренды. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан — воспитанник "Коринтианса". Защитник перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость бразильца в €9 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.