Месси и Роналду вошли в список номинантов на попадание в команду года ФИФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 23 номинантов на попадание в команду года, сообщает пресс служба организации.

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Команда года выбирается по версии FIFPro и Международной федерации футбола (ФИФА).

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал», Бразилия), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал», Англия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)

Нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль Иттихад», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Криштиану Роналду («Аль Наср», Португалия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).