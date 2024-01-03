«К нему есть много вопросов». Экс-игрок сборной Украины — о Тимощуке

«Анатолий ни разу не высказал своё мнение о происходящих на Украине событиях? К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен», — цитирует Гая «Украинский футбол».