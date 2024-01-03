«К нему есть много вопросов». Экс-игрок сборной Украины — о Тимощуке
Бывший полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Алексей Гай рассказал о своём отношении к ассистенту главного тренера «Зенита» и соотечественнику, Анатолию Тимощуку, в контексте геополитической ситуации.
«Анатолий ни разу не высказал своё мнение о происходящих на Украине событиях? К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен», — цитирует Гая «Украинский футбол».
Напомним, некоторое время назад Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов. За время профессиональной карьеры игрока Тимощук выступал за «Зенит» и «Баварию», а также провёл длительную часть карьеры на Украине.