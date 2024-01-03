"Реал" минимально одолел "Мальорку", Рюдигер забил в концовке
В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" переиграл "Мальорку" 1:0. В матче чемпионата Испании мадридский "Ревл" переиграл на своем поле "Мальорку". По причине травм матч, среди прочих, пропускали Куртуа, Алаба и Милитао. Начо не мог играть из-за дисквалификации. Место в центре защиты занял номинальный полузащитник Орельен Тчуамени.
Единственный гол на 78-й минуте после подачи Модрича с углового забил последний оставшийся в строю центральный защитник - Антонио Рюдигер.
После 19-ти туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу с 48-ю очками в активе.
Реал Мадрид - Мальорка 1 - 0 Чемпионат Испании19 турГол:
Рюдигер, 78.
"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86).
"Мальорка": Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тони Лато, 46), Санчес (Ндиайе, 83), Дани Родригес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).
Предупреждения: ван дер Хейден, 1, Родриго, 35, Лунин, 45+3, Настасич, 61, Маффео, 70.