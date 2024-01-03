"Реал" минимально одолел "Мальорку", Рюдигер забил в концовке

В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" переиграл "Мальорку" 1:0. В матче чемпионата Испании мадридский "Ревл" переиграл на своем поле "Мальорку". По причине травм матч, среди прочих, пропускали Куртуа, Алаба и Милитао. Начо не мог играть из-за дисквалификации. Место в центре защиты занял номинальный полузащитник Орельен Тчуамени.