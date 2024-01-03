"Аталанта" обыграла "Сассуоло". У Миранчука гол+пас

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч 1/8 финала Кубка Италии против "Сассуоло" и помог своей команде одержать уверенную победу. На 63-й минуте россиянин ассистировал Шарлю де Кетеларе, когда счет уже был в пользу "Аталанты".