"Аталанта" обыграла "Сассуоло". У Миранчука гол+пас

"Аталанта" разгромила "Сассуоло". У Миранчука гол+пас
Алексей Миранчук вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч 1/8 финала Кубка Италии против "Сассуоло" и помог своей команде одержать уверенную победу. На 63-й минуте россиянин ассистировал Шарлю де Кетеларе, когда счет уже был в пользу "Аталанты".
Спустя 8 минут Миранчук уже самостоятельно отправил мяч в сетку ворот Алессио Краньо.
Аталанта - Сассуоло 3 - 1
Кубок Италии
1/8 финала
Голы: де Кетеларе, 24, 63, Миранчук, 71. - Болока, 90+5
"Аталанта": Муссо, Хольм, Джимшити, Колашинац (Паломино, 81), Скальвини (Копмейнерс, 74), Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Муриэль, 74), Эдерсон, Миранчук (Дзортеа, 87), де Кетеларе (Скамакка, 74).
"Сассуоло": Краньо, Миссори, Феррари, Руан, Вити (Толян, 46), Кастильехо (Лорьянте, 75), Байрами (Болока, 75), Липани (Торстведт, 84), Вольпато, Мулаттьери, Сейде (Педерсен, 76).
Предупреждения: Сейде, 54.