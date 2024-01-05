Играющего в Италии россиянина назвали «никому не нужным в РПЛ»

"Черышев-младший уже отыгранный футболист. Раз он не может больше играть в нормальных испанских, итальянских клубах, то как здравый человек должен признать, что его футбольный век закончился.



Не думаю, что он сейчас пригодится какому-то клубу из РПЛ. В футболе есть достаточно других сфер, где можно найти себя. Черышев-младший раньше играл неплохо в испанских клубах, привлекался в сборную России. Но его время уже прошло", - заявил Стипиди.