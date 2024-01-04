Романцев рассказал, почему решил возглавить «Спартак» в свое время

«Я ехал со спокойной душой в «Спартак». Всегда говорил: «Никогда не пойду на место Константина Ивановича Бескова». Но Николай Петрович Старостин заверил: «Место свободно. Он уже уволен. Не пойдешь ты, есть много кандидатов». Он назвал фамилии, включая несколько великих спартаковцев. Но Бескова в команде точно не будет.



Я подумал, что если пойду я, то оставлю память о Бескове. Скажу, что я — ученик Константина Ивановича. Он будет гордиться, ему будет приятно. Придет другой и скажет: «Здесь надо всё ломать, тут Бесков накучерявил. Я всё буду делать по новому». И Константина Ивановича задвинут, всё забудут», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».