Российский футболист захотел выиграть «Золотой мяч» в 2024 году

"Начало года получилось каким-то спонтанным — очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить. Понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года cмог выиграть конкуренцию и поcтаралcя закрепитьcя в cтартовом cоcтаве. В новом году хотел бы выиграть "Золотой мяч", ха-ха. Не знаю, возможно ли это", — заявил полузащитник.