Российский футболист захотел выиграть «Золотой мяч» в 2024 году
Футболист казанского "Рубина" Руслан Безруков в шутку заявил о намерении выиграть "Золотой мяч" в 2024 году. Его слова передает "Чемпионат".
"Начало года получилось каким-то спонтанным — очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить. Понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года cмог выиграть конкуренцию и поcтаралcя закрепитьcя в cтартовом cоcтаве. В новом году хотел бы выиграть "Золотой мяч", ха-ха. Не знаю, возможно ли это", — заявил полузащитник.
В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за "Рубин" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Казанский клуб после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В 19-м туре "Рубин" сыграет в гостях с лидером РПЛ, "Краснодаром".