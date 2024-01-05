Полузащитник "Краснодара" Ахметов перейдет в "Зенит"

Полузащитник лидирующего в нынешнем сезоне в РПЛ "Краснодара" Ильзат Ахметов станет игроком "Зенита" во время зимней паузы в чемпионате страны. Об этом сообщается в Telegram-канале YouTube-шоу "Это футбол, брат!".

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По информации журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока составит 850 тысяч евро. А договор с клубом из Санкт-Петербурга будет подписан на срок три с половиной года.

Ахметову 26 лет, за "Краснодар" он выступает с 2022 года. После завершения нынешнего сезона у игрока истекает контракт с клубом. В 15-ти играх нынешнего чемпионата РПЛ на счету Ахметова два забитых мяча.