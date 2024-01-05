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«Любовь важнее денег». Чалханоглу рассказал, почему не уехал в Саудовскую Аравию

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, как минувшим летом отказался от предложения перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Любовь важнее денег». Чалханоглу рассказал, почему не уехал в Саудовскую Аравию
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«Я решил никуда не уходить, потому что я люблю «Интер». У меня здесь важная роль. Я благодарен этому клубу, потому что я здесь расту как игрок.

Я сфокусирован на своей работе. Я верю в себя, знаю свои способности, но, когда ещё к тому же фанаты дают тебе любовь, очень приятно отдавать им что-то взамен. Я счастлив, потому что знаю, что непросто заслужить такую любовь.

Что бы я выбрал: скудетто или ещё один выход в финал Лиги чемпионов? Скудетто!» — сказал Чалханоглу в интервью Sportmediaset.

После 18 туров «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 45 очками.

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