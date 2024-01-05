Черышев рассказал о влиянии отца на свою карьеру

«Звёздная болезнь во время нахождения в «Реале» в молодом возрасте? В какой-то степени у меня это тоже было, но, слава богу, рядом со мной находился папа, который рассказывал, как нужно относиться к делу. Он чётко видел, когда я в той или иной игре делал что-то не то или что-то не то по отношению к каким-то людям.



На данном этапе помогает больше в футбольном плане, обсуждаем игры. Когда молодому пацану платят огромные деньги, он думает, что король. Но надо понимать, что каким бы ты богатым ни был, где бы ты ни играл, всегда нужно оставаться человеком и вести себя смиренно», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».