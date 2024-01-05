Черышев высказался о ярлыке «хрустального» футболиста

«Ярлык «хрустального» игрока? Я стараюсь делать своё дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими. В последние годы я чувствую себя намного лучше. Может быть, остаётся какое-то впечатление из-за того, что в начале карьеры было много травм. Но что есть, то есть. Это спорт, травмы могут быть у каждого спортсмена, это было, есть и будет. Просто надо исходить из своих возможностей и выполнять всё то, что необходимо — питание, отдых, тренажёрка, тренировки», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».